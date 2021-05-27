Лесники спасли деревья в двух районах Татарстана от кольчатого шелкопряда

Лесники Татарстана уничтожили очаги насекомых-вредителей на площади 173 гектара в лесном фонде Азнакаевского и Бугульминского лесничеств. Об этом сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

«Участки в данных лесничествах были поражены кольчатым шелкопрядом. Данный вредитель представляет угрозу для лесных и плодовых пород, в особенности для дуба и яблони. Гусеницы поражают листовые пластинки, образуя при этом паутинные гнезда. Нередко вредитель полностью уничтожает листву, особенно у плодовых деревьев», — объяснил заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства лесного хозяйства РТ Алексей Мосунов.

Очаги вредителей леса обнаружили лесничие, они своевременно приняли меры по борьбе с насекомыми. Обработка деревьев проведена наземным способом при помощи биологического препарата. Сотрудники Минлесхоза РТ намерены и впредь тщательно следить за состоянием лесов в республике.