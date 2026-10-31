Лесники объяснили жителям Подмосковья увеличение числа замеченных кабанов

Участившиеся встречи с кабанами жителей и гостей Подмосковья обусловлены не ростом популяции, а сезонными фазами. Об этом заявили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области, передает «Радио 1».

«Период гона, перемещения по кормовым стациям и активность кровососущих насекомых заставляют животных чаще выходить на открытые участки», – пояснили в ведомстве.

Учет численности кабанов специалисты проводят два раза в год. «Данные государственного мониторинга показывают, что популяция стабильна и поддерживается на оптимальном уровне», ‒ заверили в пресс-службе.

Регулирование кабаньего поголовья производится в рамках любительской и спортивной охоты с 1 июня по конец февраля. Сведения о добыче анализируют каждую неделю.

В Комлесхозе Подмосковья подчеркнули, что дикие свиньи ведут себя неагрессивно, если их не беспокоить. «Чтобы избежать трагических последствий, не тревожьте животных криками или навязчивым фотографированием. Не пытайтесь прогнать их с территории, где они находятся», – обратили внимание эксперты.

В комитете также призвали не подкармливать кабанов, так как это приводит к их приручению и концентрации у населенных пунктов. К тому же бесконтрольное кормление вредит здоровью кабанов. Дело в том, что привычная для человека пища им не подходит.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что кабана со двора в Иннополисе прогнали гавканьем.