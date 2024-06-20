Лесничий Нижнекамского района рассказал, что делать, если гроза застала в лесу

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Жара идет на спад, в Татарстане ожидаются грозы и град. О неустойчивой погоде предупреждает Гидрометцентр республики. МЧС также почти ежедневно информирует о шквалистых ветрах, призывая людей не пренебрегать правилам безопасности. Некоторые из них касаются именно поведения при грозах.

При дожде и грозе люди бегут в укрытие. Но иногда бежать некуда — если, например, непогода застала людей в лесу. С руководителем ГКУ «Нижнекамское лесничество» Радмиром Галимовым за годы работы такое случалось неоднократно. Спасали правила поведения при грозе, которые он знает наизусть.

«В первую очередь нельзя вставать под одиночные деревья. Одиночное дерево притягивает к себе все разряды молний. И может человек погибнуть. Не прислоняться к железным объектам. Зонтик даже не открывать. Зонтик тоже притягивает. С водоемами находиться рядом тоже запрещено, так как вода притягивает электрические разряды. Самое безопасное [место] — это яма. Или можно просто лечь на землю», — рассказал лесничий.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В городе пренебрегать мерами безопасности тоже не стоит. «Если вы находитесь в помещении, то при сильной грозе следует держаться подальше от окон, электроприборов, а также труб и другой металлической сантехники. А еще не стоит пользоваться мобильным телефоном. Также перед грозой отключите внешние антенны и выключите из розетки бытовую технику», — заметил Радмир Галимов.

«Если гроза застала <...> на улице, значит, не приближаемся к воде. Не приближаемся к деревьям. Вдали от открытых местностей. И прячемся в подъезде», — добавил лесничий.

К слову, шаровая молния, которую многие боятся, как правило, залетает в помещения, где есть сквозняки. Она может проникнуть в помещение не только через открытое окно, но и через дымоход — это касается частных домов. Поэтому во время грозы нужно всё закрывать.

Если все-таки встреча с молнией произошла, главное — не делать резких движений, никуда не бежать и не поворачиваться к ней спиной. Если шаровая молния на улице, необходимо медленно от нее отходить. Если же светящийся шар появился в квартире, то Радмир Галимов посоветовал замереть и ждать, пока он сам не пропадет.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой