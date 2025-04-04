Лесничествам и лесхозам Татарстана переданы 28 беспилотников

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Лесничествам и лесхозам Татарстана переданы 28 беспилотных летательных аппаратов, которые будут задействованы в работах по профилактике лесных пожаров в новом сезоне. Об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Министерства лесного хозяйства РТ.

«Сегодня беспилотные летательные аппараты используются в разных сферах, в том числе в сельском хозяйстве, геодезии, безопасности, логистике. В лесном хозяйстве БПЛА позволяют решать задачи мониторинга земель лесного фонда, обнаружения и контроля лесных пожаров, предупреждения и выявления незаконных рубок», – рассказал начальник отдела государственного контроля и надзора Министерства лесного хозяйства РТ Айрат Ахмеров.

По его словам, БПЛА были приобретены благодаря национальному проекту «Беспилотные авиационные системы».

«В 2025 году запланирована закупка еще трех беспилотных летательных аппаратов», – добавил Ахмеров.