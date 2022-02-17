В шести районах Татарстана полностью завершен учет диких животных

В эту зиму учет диких животных в Татарстане проходит в условиях нестабильной погоды, перепада температур и обилия снега. Однако на данный момент пройдено уже более 80% учетных маршрутов, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Работы полностью завершены в Апастовском, Азнакаевском, Балтасинском, Лениногорском, Спасском и Ютазинском районах. Близится к финишу учет на территории Альметьевского района, специалистам которого осталось пройти один маршрут. На территории Лениногорского района пересчетом животных занимались представители межрайонного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам и охотничьего хозяйства „Рысь“. Межрайонным отделом исследовательские работы проводились на территории 27 тыс. гектаров по 11 маршрутам. У охотничьего хозяйства территория 150 тыс. гектаров и 18 маршрутов», — сказано в сообщении.

При учете животных в Лениногорском районе задействованы общественные инспекторы и охотники-любители. Они изучали следы зайцев, лис, лосей, косуль, кабанов, лис, куниц, глухарей, тетеревов, куропаток. Зимний маршрутный учет завершится 10 марта. Полученные данные позволят оценить состояние охотничьих ресурсов и в случае необходимости принять меры по сохранению животных и птиц.