Лесная орхидея, жерлянка и стрекоза-император: итоги учета редких видов подвели в Казани

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сокращение почти всех видов краснокнижных растений, встречающихся в Казани, обнаружили в ходе проведенного в этом году учета биологи и волонтеры. Об итогах проделанной работы «Татар-информу» рассказал кандидат технических наук, биолог, заместитель председателя совета Всероссийского общества охраны природы в РТ Сергей Мухачев.

«Пальчатокоренник мясо-красный (лесная орхидея) практически исчез, остались лишь единичные экземпляры около поселка Мирный. Но и там его стало почти в два раза меньше из-за земляных работ при прокладке труб. Тайник яйцевидный встречается около Русско-Немецкой Швейцарии, но его стало заметно меньше в роще на Гаврилова. Численность сальвинии плавающей, реликтового папоротника, сократилась в два-три раза. Это связано с падением уровня воды на Казанке и аномальной жарой в последние годы», - сказал он.

Ранее численность популяции сальвинии плавающей достигала более 100 тыс. экземпляров. И хотя численность популяции в разы сократилась, ей ничего не угрожает, редких растений еще достаточно много на Казанке, добавил Мухачев.

Учет краснокнижных видов проводится ежегодно в Казани силами биологов и добровольцев, неравнодушных к проблемам экологии. Редкие растения, животных, насекомых и птиц считали по берегам Казанки, в поселке Мирный и на озере Харовое.

«На озере Харовом мы смотрели, как приживается высаженный нами сибирский ирис. Туда с ближайших автомобильных дорог зимой с ветром попадают противогололедные препараты. Поэтому растения не прижились. Но в одном месте есть небольшой склон, который промывает дождевая вода. Там прижились единичные экземпляры, в этом году они впервые цвели», - уточнил Мухачев.

В целом численность ириса сибирского, несмотря на все усилия казанских экоактивистов, медленно сокращается. Дело в том, что заметно упала всхожесть семян, которые волонтеры проращивают в специальных условиях с использованием климатических камер. Для восстановления популяции краснокнижного растения его ежегодно пересаживают в казанский питомник редких травянистых растений.

«Всхожесть семян упала с 70 до 8%, а количество собранных семян - в пять раз. Недавно мы получили семена дикого сибирского ириса из Барнаула, но не думаю, что это кардинально изменит ситуацию. Проблема в колебаниях уровня воды и в глобальном потеплении климата. Редкое растение вытесняют на лугах осина и шиповник, а его корни съедает лесной хомяк», - пояснил Мухачев.

Также в ходе учета краснокнижных растений экологи заметили краснобрюхую жерлянку — миниатюрную лягушку с оригинальными глазами и звонким голосом. Численность этих красивых земноводных ежегодно уменьшается. Повстречали и некоторых редких птиц – ремеза, лебедя-шипуна, болотного луня и черную крачку. Гнезда последней были на Казанке. Также замечена одна из самых крупных стрекоз в роще на Гаврилова – дозорщик-император.

Данные, полученные в ходе учета краснокнижных растений, в скором времени будут переданы в Госкомитет РТ по биоресурсам для принятия решений о создании новых охраняемых территорий.