«Лесная орхидея и любка двулистная могут исчезнуть»: в Казани пересчитали краснокнижников

Лесная орхидея, тайник яйцевидный, любка двулистная и касатик Сибирский находятся под угрозой исчезновения в столице Татарстана, зато численность сальвинии плавающей за год увеличилась. К такому выводу пришли представители Татарстанской республиканской организации Всероссийского общества охраны природы по итогам учета краснокнижных растений.

Сергей Мухачев: «Искусственное размножение не дает полноценной популяции» Фото: kzn.ru

Касатик сибирский вытесняют осина и шиповник

Учет краснокнижных растений в Казани проводили добровольцы-экологи. Мониторинг таких редких видов, как тайник яйцевидный, ужовник обыкновенный, дремлик широколистный, пальчатокоренник мясо-красный (лесная орхидея), вороний глаз, любка двулистная, смородина колосистая и касатик сибирский проводился в июне. Сальвинию плавающую экологи-любители посчитали в начале сентября на Казанке.

Об итогах проделанной работы «Татар-информу» рассказал руководитель Татарстанского республиканского совета Всероссийского общества охраны природы, заведующий лабораторией КНИТУ Сергей Мухачев. Он пришел к выводу, что, несмотря на колебания уровня воды на Куйбышевском водохранилище, угрозы исчезновения сальвинии нет. Ее популяция достаточно большая, папоротник находит себе хорошие условия для размножения. Но вот дела с касатиком сибирским, лесной орхидеей, любкой двулистной и тайником яйцевидным обстоят иначе. Растения находятся под угрозой исчезновения, некоторые экземпляры исчисляются единицами. Так, касатика сибирского осталось лишь около 130 кустов.

«Меняется климат, становится жарко и сухо. Растение не выдерживает конкуренции с другими видами, высыхает. Искусственное размножение не дает полноценной популяции. Луга становятся сухими и зарастают осиной, шиповником, ежевикой, из-за них места все меньше и меньше. Касатик можно встретить на острове напротив Дворца водных видов спорта и под поселком Торфяным, всего на двух точках. Сейчас у касатика сложное положение, мы его начинаем разводить в казанском питомнике редких видов, но куда его потом сажать – большой вопрос», - отметил Мухачев.

Касатик сибирский занесен в Красную книгу РТ, это растение весьма капризное. Его выращиванием казанские активисты занимаются уже два года. Сначала проращивают семена в специальных климатических камерах в лаборатории КНИТУ. В таких камерах установлена система термоконтроля, автоматического подогрева и подсветка. Потом пересаживают в питомник, в этом году там создано две грядки. Однако экологии-любители пришли к выводу, что рассада касатика сибирского, получаемая в комнатных условиях, обладает пониженной жизнестойкостью. При высаживании в природную среду растение дает семена с пониженной всхожестью.

Касатик сибирский занесен в Красную книгу РТ, это растение весьма капризное Фото: sntat.ru

Остались единичные экемпляры любки двулистной и лесной орхидеи

Кроме того, непростая ситуация складывается с тайником яйцевидным, его насчитали чуть более 320 экземпляров. Экологи говорят, что растение чувствительно к загрязнениям и противогололедным препаратам. На участках, куда попадают дорожные реагенты, оно не растет.

«Тайник яйцевидный растет на небольшом участке в роще на Гаврилова и на острове Центральном, напротив Дворца водных видов спорта. В последние годы мы его нашли под Русско-Немецкой Швейцарией на небольшом пятачке», - пояснил Мухачев.

Еще хуже, по его словам, обстоят дела с пальчатокоренником мясокрасным, который называют лесной орхидеей. Добровольцы обнаружили лишь 28 экземпляров этого редкого краснокнижника.

«Пальчатокоренник мясокрасный практически исчез, остались единичные участки в поселке Торфяном. Растение не растет из-за исчезновения его природных мест обитания, из-за застройки берегов Казанки», - пояснил спикер.

Всего пять экземпляров любки двулистной были обнаружены в роще на Гаврилова Фото: ru.wikipedia.org по лицензии CC BY-SA 3.0

Четыре экземпляра редкого растения растут в роще на Гаврилова, а остальные – под Торфяным. Еще несколько пальчатокоренников нашли актививисты у поселка Мирный на болотах, но официально эти данные не зафиксированы. По словам экспертов, лесные орхидеи отличаются повышенной прихотливостью: для жизни им необходимы полутень и глинистая почва. Другого краснокнижника - любки двулистной осталось еще меньше. Всего пять экземпляров были обнаружены в роще на Гаврилова, рядом с тем самым местом, где ведется жилая застройка. Поэтому одно растение было пересажено в питомник редких видов.

«У нас только один выход – все, что можно сажать в питомнике, возрождать. Уже поставлен эксперимент по двум редким видам. Это любка двулистная и пальчатокоренник мясокрасный. Мы пересадили их по одному экземпляру, теперь посмотрим – приживутся или нет», - добавил Сергей Мухачев.

Сальвиния плавающая – редкий папоротник, занесенный в Красную книгу Татарстана Фото: kzn.ru

Сальвиния не прижилась на Лебяжьем

Сальвиния плавающая – редкий папоротник, занесенный в Красную книгу Татарстана. В Казани растение встречается в заливах Куйбышевского водохранилища, где образует большие скопления, иногда полностью покрывающие участки водной поверхности. Ветер относит сальвинию к берегам, где она скапливается в зарослях тростника и рогоза.

Учет плавающего папоротника на Казанке добровольцы проводили в выходные дни в два этапа. К мероприятию привлекались представители местного отделения Всероссийского общества охраны природы, участники кружка юннатов при КНИТУ вместе с родителями. Школьники работали на берегу. Подсчет выполнен приблизительно из-за сложности учета в сплошных зарослях рогоза и тростника. Взрослые участники мероприятия пробирались сквозь эти заросли на резиновой лодке, считали растение в нескольких точках на Казанке, в том числе на озерно-островном комплексе под поселком Торфяным и в акватории правобережья, вокруг острова Центральный.

«Это растение – памятник биологической истории. Это маленькая плавающая травка является хорошим биологическим фильтром очистки воды от любых химических соединений, которые являются неестественными для природы. Это естественный биофильтр, который невозможно ничем заменить», - отметил участник учета, экоактивист Тимур Ескараев.

Сальвинию высадили в 2020 году на Большом Лебяжьем, но растение не прижилось Фото: kzn.ru

Сальвиния помогает очищать воду от фосфора, азота, магния и некоторых других веществ. Поэтому в 2020 году на Большом Лебяжьем в Казани ее высадили для естественной очистки воды, чтобы ускорить реабилитацию озера. Эксперимент провели сотрудники Комитета внешнего благоустройства исполкома города и экологи-активисты. С разрешения Госкомитета РТ по биоресурсам они собрали четыре ведра сальвинии на берегу Казанки, на территории Русско-Немецкой Швейцарии, а затем перенесли их. Однако растение не прижилось.

«На Лебяжьем для нее - неподходящие условия. Ей нужно плавать в камышах, зарослях тростника или среди рогоза. Она там сбивается в плотный покров», - пояснил Ескараев.

Чуть позже капризное растение по неизвестным причинам неожиданно исчезло с правого берега Казанки, но со временем популяция восстановилась. Ескараев отметил, что его единичные экземпляры были замечены этим летом возле Чаши.

Учет сальвинии плавающей был сделан путем подсчета растений на одном квадратном метре акватории и пересчета на видимую общую площадь их скопления. Участки, куда невозможно было доплыть на лодке или дойти в болотных сапогах, не учитывались. Примерная численность популяции составила около 108 тыс. экземпляров. Кроме того, в акватории реки было обнаружено 15 цапель, две выпи, более 20 чомг, множество уток и даже замечен орлан-белохвост.

Казанские активисты надеются, что городские власти помогут им поставить забор вокруг питомника редких видов растений Фото: kzn.ru

Экоактивисты просят городские власти оградить питомник редких видов забором

Учет редких растений в Казани проводился силами волонтеров, в нем участвовало около десяти человек. Такой планомерный мониторинг добровольцы Татарстанского республиканского совета Всероссийского общества охраны природы проводят регулярно с 2003 года. Активистам удалось добиться отмены застройки двух участков на Гаврилова и в правобережье Казанки, расширения особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в частности, в Казани появилось ООПТ «Роща на Гаврилова» и Русско-Немецкая Швейцария, увеличилась численности некоторых редких видов, был создан питомник редких видов растений, о котором говорилось выше.

Казанские активисты надеются, что городские власти помогут им поставить забор вокруг этого питомника. Дело в том, что минувшей зимой неизвестные злоумышленники вывалили на территорию грязный снег, устроив там незаконную свалку, и погубили часть посадок.

«Хотим через исполком решить вопрос о создании забора и посадке вокруг питомника крупномеров, чтобы перекрыть доступ автомобилям и другой технике. С посадочным материалом нам обещала помочь администрация Советского района Казани. Нужно поставить забор, иначе вся эта работа будет бессмысленной. Мы собрали семена дуба, адаптированного к высокому увлажнению, сделали пять грядок. Но те, кто сбросил снег, задавили крупной техникой четыре грядки. Одна грядка дала 15 сеянцев. По крайней мере, 60 саженцев дуба мы потеряли», - констатировал Сергей Мухачев.

Экоактивисты планируют возродить вокруг Казанки пойменные дубравы, которые росли в нашем городе еще до первой мировой войны. Они собирались высадить саженцы в создаваемых парках вокруг Казанки. Однако их планам помешали злоумышленники. При сбросе снега крупногабаритной техникой также были уничтожены 23 березы, две сосны и несколько десятков кустов облепихи.

Ринат Чиспияков: «У нас есть комиссия по Красной книге РТ, мы согласуем различные виды хозяйственной деятельности, чтобы популяции различных растений не исчезали» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

За пять лет площадь особо охраняемых природных территорий увеличилась на 95 тыс. га

Все данные, полученные в ходе учета, будут переданы в Госкомитет РТ по биоресурсам. Как сообщил начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков, полученные данные будут учтены при ведении Красной книги Татарстана.

«Госкомитет должен контролировать, проводить мониторинг редких видов растений, следить за их состоянием. У нас есть комиссия по Красной книге РТ, мы согласуем различные виды хозяйственной деятельности, чтобы популяции различных растений не исчезали. Хорошо, что наука работает в этом плане», - сказал он.

Начальник отдела биоразнообразия Госкомитета РТ по биоресурсам Роза Ахметсафина проинформировала, что ежегодно в конце года проходит заседание постоянно действующей комиссии по Красной книге Татарстана, в состав которой входят известные ученые. Они высказывают предложения о внесении в Красную книгу либо вынесении из нее какого-либо вида растений, животных, грибов. Эти предложения высказываются на основании мониторинга. На данный момент в Красную книгу РТ включено 620 видов растений, животных и грибов, в том числе 318 растений.

«Ежегодно организуются научно-исследовательские работы в районах республики. Заказчиком выступает Госкомитет РТ по биоресурсам, а исполнители работ выбираются через электронный аукцион. В этом году такие работы для нас проводят ученые КФУ в Верхнеуслонском, Кайбицком, Зеленодольском, Лаишевском и Камско-Устьинском районах. По итогам работ предоставляется оценка биоразнообразия по каждому району, а также предложения о потенциальных территориях для создания особо охраняемых природных территорий. Данную информацию мы отрабатываем и готовим постановление Кабинета министров РТ о создании ООПТ регионального значения», - отметила спикер.

В 2021 году в Казани указом Президента Татарстана была создана охранная зона памятника природы регионального значения «Урочище «Русско-Немецкая Швейцария» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В настоящее время общая площадь охраняемых природных территорий в Татарстане составляет около 7 % от общей площади республики. По России этот показатель составляет 13 %. На сегодняшний день природно-заповедный фонд республики образуют 192 ООПТ общей площадью более 464 тыс. га.

«За последние пять лет на территории региона организовано 12 особо охраняемых природных территорий и одна охранная зона ООПТ. Таким образом, общая площадь особо охраняемых природных территорий за пять лет увеличилась почти на 95 тыс. га», - сообщила Роза Ахметсафина.

В 2021 году в Казани указом Президента Татарстана была создана охранная зона памятника природы регионального значения «Урочище «Русско-Немецкая Швейцария». В границах охранной зоны введен режим, препятствующий неблагоприятному антропогенному воздействию хозйственной деятельности. Спикер Госкомитета РТ по биоресурсам пояснила, что главная цель создания этой охранной зоны заключалась в остановке расширения территорий садовых некоммерческих товариществ, которые в последние годы активно разрастаются. Дело в том, что дачники роют скважины, устраивают свалки мусора, что создает угрозу для растительности. Внутри города должны оставаться нетронутые уголки природы для поддержания общего экологического баланса Казани, отметила Роза Ахметсафина.