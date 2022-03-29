Лещенко и Купцов продлили контракты с «Нефтехимиком»

Хоккейный клуб «Нефтехимик» продлил контракт с форвардом Вячеславом Лещенко до конца сезона 2022/2023. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Нападающий перешел в нижнекамский клуб по ходу нынешнего сезона. В 14 матчах регулярного чемпионата и игр плей-офф набрал 11 (9+2) очков, установив при этом клубный рекорд, забрасывая шайбы семь игр подряд.

Контракт с «Нефтехимиком» также продлил Сергей Купцов. Его новое соглашение с клубом рассчитано на два сезона.

Он перешел в нижнекамский клуб по ходу регулярного чемпионата. В 16 матчах регулярного чемпионата и игр плей-офф набрал 6 (3+3) очков при одном из лучших показателей полезности в команде (плюс 4).

Напомним, что «Нефтехимик» вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв серию челябинскому «Трактору» в четырех матчах (0-4).