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Спорт
29 марта 2022  12:10
Артур Халилуллов

Лещенко и Купцов продлили контракты с «Нефтехимиком»

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Хоккейный клуб «Нефтехимик» продлил контракт с форвардом Вячеславом Лещенко до конца сезона 2022/2023. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Нападающий перешел в нижнекамский клуб по ходу нынешнего сезона. В 14 матчах регулярного чемпионата и игр плей-офф набрал 11 (9+2) очков, установив при этом клубный рекорд, забрасывая шайбы семь игр подряд.

Контракт с «Нефтехимиком» также продлил Сергей Купцов. Его новое соглашение с клубом рассчитано на два сезона.

Он перешел в нижнекамский клуб по ходу регулярного чемпионата. В 16 матчах регулярного чемпионата и игр плей-офф набрал 6 (3+3) очков при одном из лучших показателей полезности в команде (плюс 4).

Напомним, что «Нефтехимик» вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв серию челябинскому «Трактору» в четырех матчах (0-4).

#ХК Нефтехимик #кхл #хоккей
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