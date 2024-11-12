Леса Татарстана решили не обрабатывать от непарного шелкопряда в 2025 году

В Татарстане не станут обрабатывать леса против непарного шелкопряда в 2025 году. О причине такого решения рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«По итогам обследования установлено, что в следующем году нет угрозы ухудшения санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений. Проводить мероприятия по уничтожению или подавлению численности вредных организмов в 2025 году не планируется», – отметил заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства лесного хозяйства РТ Анас Сенгатуллин.

В июне 2024 года были проведены мероприятия по ликвидации очагов вредителя на территории Бавлинского, Бугульминского, Болгарского, Азнакаевского и Лениногорского лесничеств на площади 12,2 тыс. га. Обработка лесных насаждений проводилась наземным и авиационным способами при помощи биологического препарата.