Леша Свик восхитился Казанью и раскрыл свои творческие планы

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Певец Леша Свик, выступивший на закрытии «Новой волны» в Казани, рассказал о своем особом отношении к городу и сообщил о творческих планах.

Журналистам артист рассказал, что два месяца назад уже приезжал в столицу Татарстана с семьей именно для отдыха, а не с концертами.

«Я в большом восхищении от этого города, от того, как он отстроился. Поэтому мне кажется круто, что "Новая волна" в этом году здесь», – уточнил Свик.

Особое впечатление на артиста произвело присутствие на фестивале легенд эстрады.

«Когда ты выходишь на сцену или хотя бы рядом проходишь с такими людьми, как Валерий Леонтьев или Ирина Аллегрова – это вау. Я очень сильный ценитель того замечательного времени, той музыки», – рассказал певец.

Свик также раскрыл свои творческие планы: «Мы над роком уже немножечко начинаем потихоньку работать».

В качестве примера он привел свою версию песни «Замок из дождя», в которую добавили рок-элементы.

Среди своих вдохновителей в роке артист назвал группу «Звери», Ваню Лаврова и Женю Трофимова.