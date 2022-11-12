«Леса сократились с 50 до 15%»: Эксперт рассказал, когда Татарстан превратится в степь

Россия, в частности среднее Поволжье, наиболее подвержены климатическим изменениям, отметил руководитель АНО «Волжско-Камский экологический центр» Рустем Камалов. В Татарстане также стоит ожидать изменение климата, тем более, что темпы сокращения лесных зон в республике набирают обороты, рассказал он в интервью телеканалу «Татарстан 24».

«Лесистость в Татарстане на сегодняшний день 16-17%. В недавнем прошлом она достигала более 50%. Все леса вокруг рек, так называемые водоохранные зоны, которые препятствуют высыханию рек, были вырублены, потому что водные артерии являлись удобным видом транспорта», – констатировал он.

Сейчас есть предложение, чтобы водные объекты были облесены – такие ресурсы у республики есть, добавил руководитель ВКЭЦ. Так, по его словам, потенциал имеет Сабинский питомник по выращиванию хвойников.