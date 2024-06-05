«Лес – наше национальное богатство»: лесхозы Татарстана получили новую технику

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Более 40 единиц новой техники и оборудования получили сегодня лесничества и лесхозы Татарстана благодаря государственной программе «Развитие лесного хозяйства РФ» и федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». Церемония передачи техники прошла с участием Премьер-министра РТ Алексея Песошина на площадке возле здания ГИБДД РТ в Казани.

«Лес — наше национальное богатство, которое является „легкими“ нашей промышленно развитой республики и нуждается в грамотном и рациональном использовании. Лесному хозяйству в Татарстане уделяется особое внимание, более 17% площади республики покрыты лесами. Именно поэтому так важна ваша работа. Вы — хранители и защитники леса, на плечах которых лежит большая ответственность за зеленое будущее нашей республики», — сказал Алексей Песошин, обращаясь к собравшимся.

Он отметил, что в лесной отрасли Татарстана трудятся более 2,5 тыс. человек. Благодаря их слаженной работе ежегодно в республике создаются тысячи гектаров новых лесных насаждений, обеспечивается защита лесов от пожаров и незаконных рубок.

«Это особенно актуально сейчас — в разгар пожароопасного лесокультурного сезона», — подчеркнул Песошин.

В этот день лесничествам и лесхозам были переданы 31 лесопатрульная автомашина «УАЗ», шесть тракторов «Беларус-82.1», три прицепных пожарных цистерны и один снегоболотоход с прицепом. Новая техника будет использоваться для патрулирования лесов, ликвидации возгораний, проведения лесовосстановления и выполнения комплекса мероприятий по противопожарному обустройству.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Мы благодарны Президенту страны Владимиру Путину за оказанную поддержку в рамках национального проекта „Экология“. Новая техника станет хорошим подспорьем для лесничеств в обеспечении надежной защиты и охраны лесов», — добавил Алексей Песошин.

Директор ГБУ «Лесопожарный центр» Айдар Гайфуллин отметил, что благодаря поддержке Правительства Татарстана лесники республики имеют возможность ежегодно обновлять парк лесопожарной техники и выполнять возложенные на них задачи по защите и воспроизводству лесов, не допускать возникновения лесных пожаров и нарушений лесного законодательства.

В беседе с журналистами министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров сообщил, что работники лесной отрасли Татарстана обеспечены необходимой техникой практически на 100%.