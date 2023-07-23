«Будем стараться найти каждого»: в Татарстане прошли масштабные учения поисковиков

Сегодня в Казани прошли масштабные учения добровольцев Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, совместно с Главным управлением МЧС России по Республике Татарстан.

Более сотни волонтеров приехали в столицу Татарстана из Волгоградской, Пермской, Челябинской областей и Чеченской, Дагестанской и Удмуртской республик. В течение двух дней они оттачивали свои теоритические знания, которые необходимы в работе со спасателями и силовыми ведомствами при поиске пропавших. Сегодня они перешли к практическому поиску пропавших.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Волонтеры разделились на несколько команд по 8 человек. По условиям учений команды должны состоять из участников из разных регионов, чтобы все могли проверить свои знания на практике и научиться работать с новыми людьми.

«Мы, волонтеры-поисковики позиционируем себя как помощники правоохранительных органов и МЧС в осуществлении поисково-спасательных работ. Мы работаем и учимся для того, чтобы наши ребята в поисках не были дополнительной абузой. С 2018 года мы учим волонтеров, обучение проходит по программе, разработанной совместно с российским университетом спецназа. Методам работы обучились уже более двух тысяч волонтеров», – рассказал руководитель департамента по взаимодействию с регионами Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Гиорги Булиа.

По его словам, волонтеров свозят в один регион для обучения, для того, чтобы они смогли изучить специфику местности. Потому что методы поиска людей в горной, степной и других местностях отличаются. Волонтеры должны знать их все.

«Количество девушек и парней у нас примерно одинаковое. Потому что добровольцев для прохождения обучения много, но есть ограничения по количеству, мы брали примерно по половине парней и девушек. Первые два дня мы учились теории, ребята получили очень много полезных знаний», – дополнил он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По легенде, пропавший Андрей Чижов пошел в лес, чтобы найти потерявшихся друзей с которыми отдыхал накануне. Но он сам заблудился и может быть ранен. Поисково-спасательные группы, должны будут продемонстрировать тактическую, топографическую подготовку, а также навыки по оказанию первой помощи пострадавшему если он получил травму.

В 11:00 команда №5 выдвинулась на поиски Андрея Чижова в Дубравный лес. Около часа волонтеры прочесывали несколько квадратов леса. Чуть позже они нашли первую зацепку, синее полотенце и коврик, которые Андрей оставил у дерева пока блуждал в лесу. Ребята связались со штабом по рации и передали им информацию, зона поиска после этого значительно сузилась.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В ближайшие 20 минут они нашли и самого заплутавшего Андрея. Он повредил ногу и сидел у дерева в ожидании спасения. Ему дали воды и оказали первую медицинскую помощь. Так как он не мог передвигаться самостоятельно, волонтеры понесли его на руках.

Андрей Чижов – «потеряшка». Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«На работу мы потратили около часа, наша группа сработала отлично. Ребята шли по сломанным деревьям, оврагам и не пропустили ни одного куста. Периодически мы окликивали Андрея, чтобы быстрее его найти. Он посвистел нам в ответ, нашли по этому звуку. Как говорят профессиональные поисковики: "Поиск заканчивается тогда, когда ты принял душ и прилег в свою кроватку". Как только мы нашли человека, вернули его и отчитались в штабе, вот тогда поиск закончился», – рассказал лидер группы №5 Александр Чукавин.