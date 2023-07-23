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«Будем стараться найти каждого»: в Татарстане прошли масштабные учения поисковиков
Сегодня в Казани прошли масштабные учения добровольцев Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, совместно с Главным управлением МЧС России по Республике Татарстан.
Более сотни волонтеров приехали в столицу Татарстана из Волгоградской, Пермской, Челябинской областей и Чеченской, Дагестанской и Удмуртской республик. В течение двух дней они оттачивали свои теоритические знания, которые необходимы в работе со спасателями и силовыми ведомствами при поиске пропавших. Сегодня они перешли к практическому поиску пропавших.
Волонтеры разделились на несколько команд по 8 человек. По условиям учений команды должны состоять из участников из разных регионов, чтобы все могли проверить свои знания на практике и научиться работать с новыми людьми.
«Мы, волонтеры-поисковики позиционируем себя как помощники правоохранительных органов и МЧС в осуществлении поисково-спасательных работ. Мы работаем и учимся для того, чтобы наши ребята в поисках не были дополнительной абузой. С 2018 года мы учим волонтеров, обучение проходит по программе, разработанной совместно с российским университетом спецназа. Методам работы обучились уже более двух тысяч волонтеров», – рассказал руководитель департамента по взаимодействию с регионами Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Гиорги Булиа.
По его словам, волонтеров свозят в один регион для обучения, для того, чтобы они смогли изучить специфику местности. Потому что методы поиска людей в горной, степной и других местностях отличаются. Волонтеры должны знать их все.
«Количество девушек и парней у нас примерно одинаковое. Потому что добровольцев для прохождения обучения много, но есть ограничения по количеству, мы брали примерно по половине парней и девушек. Первые два дня мы учились теории, ребята получили очень много полезных знаний», – дополнил он.
По легенде, пропавший Андрей Чижов пошел в лес, чтобы найти потерявшихся друзей с которыми отдыхал накануне. Но он сам заблудился и может быть ранен. Поисково-спасательные группы, должны будут продемонстрировать тактическую, топографическую подготовку, а также навыки по оказанию первой помощи пострадавшему если он получил травму.
В 11:00 команда №5 выдвинулась на поиски Андрея Чижова в Дубравный лес. Около часа волонтеры прочесывали несколько квадратов леса. Чуть позже они нашли первую зацепку, синее полотенце и коврик, которые Андрей оставил у дерева пока блуждал в лесу. Ребята связались со штабом по рации и передали им информацию, зона поиска после этого значительно сузилась.
В ближайшие 20 минут они нашли и самого заплутавшего Андрея. Он повредил ногу и сидел у дерева в ожидании спасения. Ему дали воды и оказали первую медицинскую помощь. Так как он не мог передвигаться самостоятельно, волонтеры понесли его на руках.
«На работу мы потратили около часа, наша группа сработала отлично. Ребята шли по сломанным деревьям, оврагам и не пропустили ни одного куста. Периодически мы окликивали Андрея, чтобы быстрее его найти. Он посвистел нам в ответ, нашли по этому звуку. Как говорят профессиональные поисковики: "Поиск заканчивается тогда, когда ты принял душ и прилег в свою кроватку". Как только мы нашли человека, вернули его и отчитались в штабе, вот тогда поиск закончился», – рассказал лидер группы №5 Александр Чукавин.
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