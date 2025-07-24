«Лес и река»: семейный глэмпинг открылся в Высокогорском районе РТ

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

На территории оздоровительно-образовательного комплекса «Байтик» в поселке Крутушка Высокогорского района Татарстана зимой 2 года назад открылся один из новых видов отдыха для жителей республики и туристов – глэмпинг «Лес и река».

Глэмпинг стал одним из первых проектов, запущенных в начале 2023 года, с использованием субсидий в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Как подметила заместитель генерального директора «Центр ИТО», директор ОК «Байтик» Алла Калугина, глэмпинг – это один из видов привычного кемпинга, только с более комфортабельными и удобными условиями. По ее словам, «Лес и река» – это еще одно направление в деятельности «Байтика».

«В “Байтике“ реализуется значительное количество социальных и культурных проектов, и новый глэмпинг – один из них», – продолжила Калугина.

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

Детский лагерь, как и глэмпинг, имеет свою собственную программу развлечений на каждый день. Программа расписана по часам.

«У людей есть возможность покататься верхом на лошади, попробовать походную кухню, поучаствовать в мастер-классах, побывать на пеших и речных прогулках, посетить парк с павлинами и фазанами, заняться спортом, искупаться в водоеме, посмотреть кинофильмы, поиграть в различные уличные игры. В общем, есть возможность расслабиться и активно отдохнуть», – утверждает генеральный директор и учредитель «Центр ИТО» Лариса Бикмуллина.

Глэмпинг находится у причала Казанки. Сейчас комплекс включает в себя 11 домов на 4-6 человек, и все дома имеют символичные названия.

Дома светло-голубого цвета названы в честь рек Татарстана – «Волга», «Кама», «Вятка», «Казанка».

Дома светло-зеленого цвета названы в честь деревьев – «Орех», «Ива», «Елка», «Клен», «Береза», «Рябина», «Черемуха».

Также на территории глэмпинга есть специальные бани, купели на открытом воздухе и зона барбекю.

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

Концепция отдыха в таком загородном комплексе кроется в тишине, спокойствии и умиротворении.

«Семейный глэмпинг финансируется субсидией в 10 млн рублей и из собственных средств. Инвестировано собственных средств не меньше чем сумма субсидии, включая инфраструктуру. У нас организован семейный и тихий отдых, сюда нельзя проносить алкоголь, для курения есть отдельно отведенные места. Дома немного похожи на американский или даже скандинавский стиль. Так или иначе, мы старались сделать их простыми и удобными», – отметила Калугина.

Помимо этого, замгендиректора рассказала, что среди средств финансовой поддержки глэмпинга был грант – единые субсидии на развитие туристской инфраструктуры, в том числе на приобретение туристского оборудования.

Уникальность комплекса кроется в программном размещении для семей с детьми среди 63 глэмпингов Татарстана.

Фото: © Дарья Агеева / «Татар-информ»

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов сообщил, что после открытия глэмпинга «Лес и река» количество загородных объектов для отдыха заметно увеличивается, в том числе благодаря финансированию нацпроекта «Туризм и гостеприимство». На 1 января 2025 года уже работает 63 глэмпинга, кемпинга, экоотеля и загородных отелей с общим числом 2,6 тыс. мест.

«Новые глэмпинги находятся в Верхнеуслонском, Высокогорском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Лаишевском, Мамадышском, Рыбно-Слободском, Тукаевском районах республики. Еще в 2024 году 20 загородных объектов для отдыха получили финансирование в размере 45 миллионов рублей для закупки туристического оборудования и улучшения инфраструктуры», – рассказал Иванов.

С годами в Татарстане все больше реализуется локальный туризм, и глэмпинги являются связующим звеном в этом деле, подчеркивает заместитель директора Института развития городов РТ Оксана Саргина.

«У нас появляется все больше классных мини-курортов, загородных объектов. В республике с недавних пор новая политика локального туризма, зонтичный бренд по развитию наших мини-курортов, мест Татарстана. Это мы можем заметить как в Казани, так и в прочих районах республики», – утверждает она.

Напомним, с 2021 по 2024 год в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», ориентированного на разработку модульных временных средств размещения, была оказана поддержка 30 загородным объектам туризма на общую сумму 469,6 миллиона рублей. В результате этих инвестиций было создано 358 новых номеров.