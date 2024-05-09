«Лес гудел от выстрелов»: правнучка показала записи из дневника деда о прорыве блокады

Корреспондент «Татар-информа» Александра Давыдова в рамках онлайн-флешмоба «Мой Герой — моя семья», приуроченного ко Дню Победы, рассказала о своих родственниках, воевавших во время Великой Отечественной войны.

Ее прадед – Федот Константинович Пильков – в 1942 году был отправлен на фронт, на прорыв блокады Ленинграда. Он служил в 102-й особой гвардейской бригаде, которая была присоединена к 45-й гвардейской стрелковой дивизии генерала Краснова. В перерывах между боями он вел фронтовые дневники. 12 января 1943 года наши солдаты форсировали Неву,и в два часа ночи напали на укрепленные немецкие пункты. Враг понес большие потери и отступил за ночь на 7 километров.

Федот Константинович Фото: из личного архива Александры Давыдовой

«В это время лес гудел от выстрелов и взрывов бомб, на темном небе вспыхивали разноцветные ракеты. Наши войска атаковали немцев под прикрытием танков и грозных “Катюш”. Канонада не смолкала, сопротивление фашистских войск было сломлено, враг был разбит», – писал Федот Константинович.

В этом бою он был тяжело ранен, отправлен в госпиталь, а после длительного лечения демобилизован и отправлен домой в Зеленодольск. Получил серьезную травму правой руки, после которой ему пришлось переучиваться делать основные действия левой рукой. За боевые заслуги Федот Пильков был награжден медалями «За отвагу» и «За Победу над Германией». После выздоровления он вернулся на завод имени Горького, где работал до войны. За самоотверженный труд в тылу в годы войны награжден почетным знаком.

В послевоенные годы Федот Константинович хотел увековечить память тех людей, которые не побоялись встать на защиту Родины. Он обратился к руководству города с предложением воздвигнуть монумент Славы в Зеленодольске. Его предложение получило поддержку Горкома КПСС, и в апреле 1968 года был установлен обелиск Славы, изображавший воина с автоматом в руках.

Максим Ефимович Фото: из личного архива Александры Давыдовой

Еще два прадеда Александры во время войны пропали без вести. Максим Ефимович Зубринин – младший лейтенант, командир взвода в 25-м запасном стрелковом полку 83-й стрелковой бригады. Считается пропавшим практически с самого начала Великой Отечественной – с августа 1941 года. Мареев Степан Федорович – красноармеец, рядовой. Пропал без вести в феврале 1942 года.

В Татарстане запущен онлайн-флешмоб ко Дню Победы. Акция «Мой Герой – моя семья» продлится с 22 апреля по 9 мая. Она является дополнением к «Бессмертному полку».

Татарстанцы могут поделиться в соцсетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.