«Лес – это основа экологии»: в Нижнекамске назначен новый руководитель лесхоза

В Нижнекамском районе назначен новый руководитель лесхоза. О кадровых изменениях сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев на деловом понедельнике.

По его словам, в учреждении «Нижнекамский лесхоз» подвели итоги 2025 года и определили планы на 2026 год. В работе совещания принял участие профильный министр республики. По итогам принято решение о назначении нового руководителя.

Лесхоз возглавил Руслан Муллаханов. Как подчеркнул глава района, он хорошо знаком с отраслью: в сфере лесного хозяйства работает с 2014 года. Профессиональный путь начал с должности разнорабочего и водителя манипулятора. В 2023 году стал лесником, занимался выполнением задач по защите, охране и воспроизводству лесов.

«Руслан Робертович, уверен, вы справитесь с поставленными министром и нами задачами. Лес – это основа, в том числе и экологии. Для нас, как для промышленного города, он имеет особое значение», – отметил Беляев.

Глава района также подчеркнул, что новый руководитель – уроженец Нижнекамска и хорошо знает специфику работы. По его словам, в муниципалитете рассчитывают на эффективную реализацию всех поставленных задач.