Леруа Мерлен нашел поставщика мебели в Зеленодольске

Поволжский фанерно-мебельный комбинат (ПФМК, Зеленодольск) заключает договор с компанией Леруа Мерлен на поставку мебели для дома, сообщил журналистам генеральный директор предприятия Игорь Чулков.

«Сейчас мы заключаем договор с компанией Леруа Мерлен. Готовим под нее (торговую сеть – прим. Т-и) отдельную линейку продукции: кухонную и детскую мебель. Сейчас продукция проходит проверку и сертификацию», - сказал Чулков.

Он добавил, что предприятие произведет пробную партию, которая будет состоять из 10 тыс. стульев и такого же количества табуреток. Первая продукция появится в магазинах Леруа Мерлен в июне этого года.

Гендиректор компании сообщил, что сегодня компания тесно сотрудничает с крупными сетями, такими как Metro и «Березка», а также с маркетплейсами. В планах предприятия работать не только с крупными сетевыми магазинами, но и заключать контракты с небольшими мебельными торговыми точками.

С рабочим визитом Поволжский фанерно-мебельный комбинат сегодня посетил министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, который оценил деятельность предприятия.