Лера Кудрявцева на «Новой волне»: В Казани великолепная публика

В Казани великолепная публика, заявила журналистам на красной дорожке Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» телеведущая и ведущая церемонии закрытия фестиваля Лера Кудрявцева.

«Закрытие фестиваля – очень волнительный момент. "Новая волна" – это праздник музыки, поэтому все к нему серьезно готовились, все переживают», – сказала она.

По мнению телеведущей, проведение конкурса «Новая волна» в Казани удалось на 100%. «Выше всяких похвал», – подчеркнула она.

Кудрявцева убеждена, что у конкурсантов «Новой волны» прекрасное будущее, поскольку участие в конкурсе станет для них стартом и первой ступенью в карьере.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» впервые проходит в Казани. Он открылся 21 августа и продлится до 26 августа.