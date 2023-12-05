Лепс в ресторане или повар и дом с баней: сколько стоит новогодний корпоратив в Казани

Корпоративные вечеринки массово начнут проводить в кафе и ресторанах Казани с 20 декабря

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новый год будут отмечать всегда: неважно, изобильно или экономно

Несколько лет с корпоративами в России, и в Татарстане в частности, была сложная ситуация. В 2020-м и 2021-м боялись собираться из-за ковидных ограничений. А в 2022-м многие отложили развлечения из-за СВО и неуместности безудержной радости в таких обстоятельствах. Сейчас ситуация восстанавливается, считают опрошенные нами эксперты, и в этом нет ничего удивительного.

«Для людей Новый год — это самый главный праздник. Все остальные праздники люди могут не отмечать, но Новый год будут отмечать всегда, при любых условиях и при любых возможностях, независимо от того, обильное это застолье или с более скромным меню», — поделился своими наблюдениями с «Татар-информом» ВИП-ведущий Айдар Садыков.

Крупные организации все чаще обходятся встречей в актовом зале, поздравлениями руководителя и награждением отличившихся сотрудников, а потом скромная программа с одним певцом или певицей. «Четко, корректно и минимизированно», — сказал Садыков. Отмечают Новый год с коллегами чаще за свой счет и в частном порядке. Обычно инициаторами бывают женщины, а мужчины за ними подтягиваются, отметил ВИП-ведущий.

Подходящих ресторанов с большими залами в Казани не хватает Фото: © «Татар-информ»

Готовь сани летом, или Почему не надо затягивать с бронированием ресторана на новогодний корпоратив

До Нового года остается меньше месяца, но опрошенные нами эксперты сходятся в том, что найти стоящую площадку под корпоратив уже сложно. Отчасти это связано с тем, что подходящих ресторанов с большими залами в Казани не хватает. Об этом «Татар-информу» рассказала исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Галина Шарафутдинова.

«В основном все рестораны уже забронированы. В сентябре начинали, а в октябре уже активно бронировали. Практически все рестораны, которые находятся в топовых локациях, уже заняты. Особенно на даты с 20 по 31 декабря. Есть в спальных районах некоторые кафе и рестораны, где еще добирают. В этом году мы увидели возобновление спроса на большие залы, на 100 и более человек. В сожалению, таких площадок у нас не так много», — отметила Шарафутдинова и добавила, что для новогодних корпоративов часто бронируют рестораны при отелях.

Растет популярность так называемых солянок, когда в одном большом зале собираются компании сотрудников из разных предприятий или организаций. Меню может быть разным для каждой компании, а развлекательная программа – одна на всех.

«Сегодня таких броней на „солянки“ больше по сравнению с предыдущими годами. Понятно, что с 2020 годом сравнивать не будем, да и 2021-м тоже. Но 2022 год был таким, когда люди восстановились, а в этом 2023 году мы видим прирост по желающим провести новогодние корпоративы. Это говорит о том, что люди финансово готовы. Второе — людям не хватает положительных эмоций, поэтому они выбирают траты в угоду тому, чтобы поднять себе настроение и повысить „индекс счастья“, так скажем», — объяснила Шарафутдинова.

В основном все рестораны уже забронированы Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»​​​​

Цены на корпоратив начинаются от 1800 рублей, но могут доходить и до десятка тысяч

Инфляция в этом году разогналась, цены на продукты выросли, но кафе и рестораны пошли на разные изощрения, чтобы не напугать людей высокими ценами и заманить к себе на корпоративы. Галина Шарафутдинова рассказала, за счет чего это делается.

«Даже простые блюда можно сделать авторскими, над чем шеф-повара и работают. Например, тот же самый судак волжский, который не особо раньше использовался, сейчас появляется в банкетном предложении. Способ приготовления может быть оригинальным в сочетании с интересными соусами», — объяснила собеседница «Татар-информа».

Мало какой корпоратив может обойтись без горячительных напитков, но с ними люди обычно не любят заморачиваться и доверяют тому алкоголю, который подают на банкете. Хотя некоторые кафе и рестораны дают возможность прийти со своим спиртным, но с чеками и оплатой «пробкового сбора».

«Многие предприятия готовят предложения банкетного меню, где цены условно приравнены к ценам магазинов „МЕТРО“. В таком случае гости, как мне кажется, испытывают облегчение, потому что им нет необходимости идти куда-то, что-то искать», — продолжает Шарафутдинова.

С ее слов, цены на банкетное меню начинаются от 1800 рублей с человека, где 300 рублей — это оплата развлекательной программы. Есть и предложения по 3000 рублей, в которых на развлечения заложено около 1000 рублей.

«Чем выше чек, тем более насыщенная программа. Более яркие артисты, кавер-группы приглашаются. Чек может доходить и до 15 тыс. рублей. Все зависит от пожеланий клиента», — сказала исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Казани.

Прайс-лист артиста или группы – вещь непостоянная Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Цена приглашения звезд за корпоратив – тайна, покрытая мраком

Точными цифрами, сколько звезды просят за корпоратив, в открытую никто не делиться стал. Почему? Все дело в том, что прайс-лист артиста или группы – вещь непостоянная. Если приглашает крупный заказчик, то условно можно и нолик приписать, объяснили «Татар-информу» источники в сфере развлечений.

Заслуженный артист Татарстана Фирдус Тямаев в разговоре с «Татар-информом» сказал, что смотрит на возможности заказчика.

«Татарстан маленький, все друг друга знают. Если какой-то знакомый приглашает, то свою цену не сможешь назвать. Включаются дружеские отношения. Некоторые организации зовут несколько раз, от этого тоже цена зависит», – сказал Тямаев.

Цена за выступление звезды на корпоративе зависит и от плотности рабочего графика, объяснил «Татар-информу» владелец концертной площадки Big Twin Arena Григорий Корнилов. Если у коллектива или артиста уже есть 15 запланированных концертов в месяц, то потом исполнитель просто начинает удваивать цену, чтобы снизить нагрузку. От чего еще зависит ценник?

«От фантазии. Чем популярнее артист, тем большую цену он может позволить себе назначить. Если покупают, берут, то почему нет. Например, небольшой коллектив может 200-500 тыс. назначить, а Лепс – 10 млн назначить», – ответил Корнилов «Татар-информу».

В частном разговоре с «Татар-информом» источники поделились, что крупные группы могут запросить за выступление от 160 тыс. рублей.

Еще в разговоре с источниками в сфере развлечений выяснилось, что цена зависит и от города, где будет выступать звезда. Например, в Набережных Челнах и Нижнекамске, как правило, корпоратив стоит на 30% дешевле, чем в Казани, но в преддверии Нового года и во время январских каникул цены там такие же, как в столице Татарстана.

Спрос на кейтеринг в связи с новогодними корпоративами вырос на 51% Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Из экономии нанимают поющих ведущих, а развлекаются выступлениями акробатов и фокусников

Популярностью пользуются такие бюджетные варианты: ведущий/тамада и один певец или певица либо поющий ведущий и одна команда артистов. На банкетах нередко выступают фокусники и акробаты на ходулях, встречается и бармен-шоу. «Приглашают то, что необычно, интересно, что каждый день люди не видят», — сказала Шарафутдинова.

Казанцы за последние два месяца интересовались услугами ведущих новогодних корпоративов на популярном сайте объявлений на 45% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным платформы, реально найти даже ведущего, чей прайс начинается от 300 рублей в час. Более реалистичные оценки озвучил ведущий Айдар Садыков.

«Те люди, которые работают ведущими на постоянной основе в кафе или ресторане, у них ставка может быть от 10 до 20 тыс. рублей за вечер. Если человек работает не постоянно, а разово и у него, например, три мероприятия в неделю, то ведущий может за вечер попросить от 30 до 50 тыс. рублей. Клиент платит за индивидуальный подход, ведь ведущему нужно разрабатывать программу, отдельно встречаться с клиентом. Можно, наверное, и 100 тысяч просить, но надо к такому мероприятию готовиться за полгода, а таких очень мало», — объяснил Садыков.

Что касается федеральных звезд, то их и раньше на новогодние корпоративы приглашали в одном случае из ста, сказал ВИП-ведущий, а теперь это случается еще реже.

«Нам хочется местных звездочек популяризировать, поэтому, как правило, приглашаем местные кавер-группы и отдельных исполнителей», — сказала о развлечениях на новогодних корпоративах Галина Шарафутдинова.

«Новый год люди будут отмечать всегда, при любых условиях и при любых возможностях» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Не нравится ресторан – ищите загородный дом

Есть и еще одна опция, как можно провести новогодний корпоратив, – снять загородный дом. «Это, кстати, не только экономия, хотя это одна из основных причин. Но это еще и удобство. Не все рестораны могут предоставить активности на улице. Поэтому идея отметить Новый год в загородном доме убивает двух зайцев. Первое – экономия на еде, потому что сейчас многие предоставляют услуги кейтеринга, выездных поваров. Второе – это экономия на программе, потому что можно совместить улицу и дом. Кроме того, выехать можно на целый день и даже с ночевкой», – объяснила «Татар-информу» казанский риелтор Анастасия Гизатова.

Бронирование началось с октября и еще продолжается. «Уже выскребают остатки», – образно выразилась Анастасия Гизатова. Но нужно быть готовыми к тому, что цены на загородные дома в преддверии Нового года и в праздничную неделю взлетят вдвое и больше.

«Можно найти дом и за 10 тысяч рублей, и за 200 рублей. Все зависит от того, на какую компанию, с ночевкой или без, есть ли баня, что включено в стоимость. Ряд домов предоставляют и кейтеринг, и уборку домов, и всю необходимую технику», – рассказала она.

В октябре-ноябре спрос на кейтеринг в связи с новогодним корпоративом, по данным сервиса бесплатных объявлений, вырос на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «В среднем в Казани стоимость банкета может начинаться от 1 тыс. рублей на человека и расти в зависимости от количества и разнообразия блюд», – отметили в пресс-службе.

Новый год – это один из самых главных праздников в России, который люди будут отмечать при любом раскладе. У кого-то хватит ресурсов на аренду дачи, а кто-то пойдет в топовый ресторан в центре Казани. Так или иначе, хочется хлеба и зрелищ. Высокая инфляция, конечно, сказалась на кошельках россиян и ценах на застолья, поэтому стараются экономить. Отсюда «солянки» из нескольких компаний, поющие ведущие и простые блюда на столах в авторской подаче. И если вы еще не забронировали ресторан или дом, стоит поторопиться, потому что «остатки» активно разбирают.