news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 15 марта 2026 19:27

Лепс поддержал запрет на упоминание наркотиков в песнях российских исполнителей

Читайте нас в
Телеграм

Певец Григорий Лепс высказался в поддержку новых ограничений на упоминание наркотических веществ в песнях российских артистов.

«Сомневаюсь, что эти ограничения повлияют на творческую деятельность наших артистов. Но я считаю, что это правильное решение», – отметил он в беседе с ТАСС.

С 1 марта в российском законодательстве вступил в силу ряд изменений в сфере культуры, в том числе ужесточение запрета на пропаганду наркотических и психотропных веществ.

#певец #музыка
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров