Лепс поддержал запрет на упоминание наркотиков в песнях российских исполнителей

Певец Григорий Лепс высказался в поддержку новых ограничений на упоминание наркотических веществ в песнях российских артистов.

«Сомневаюсь, что эти ограничения повлияют на творческую деятельность наших артистов. Но я считаю, что это правильное решение», – отметил он в беседе с ТАСС.

С 1 марта в российском законодательстве вступил в силу ряд изменений в сфере культуры, в том числе ужесточение запрета на пропаганду наркотических и психотропных веществ.