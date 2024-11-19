Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Лепс поблагодарил жителей Казани за концерт и показал видео с фрагментом выступления
Народный артист России Григорий Лепс поблагодарил жителей Казани, которые стали слушателями его концерта минувшим вечером. Также певец опубликовал в своем телеграм-канале видео с фрагментом выступления.
«Спасибо, Казань!!! Спасибо большое всем и каждому в отдельности за вечер!!! Ещё увидимся!!!», - написал Лепс в посте.
Он также анонсировал, что выступит с концертом еще в двух городах Татарстана: 22 ноября - в Альметьевске, а 28-го числа - в Набережных Челнах.
«До встречи», - добавил артист.
видео: t.me/gvleps_official
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»