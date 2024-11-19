Лепс поблагодарил жителей Казани за концерт и показал видео с фрагментом выступления

Народный артист России Григорий Лепс поблагодарил жителей Казани, которые стали слушателями его концерта минувшим вечером. Также певец опубликовал в своем телеграм-канале видео с фрагментом выступления.

«Спасибо, Казань!!! Спасибо большое всем и каждому в отдельности за вечер!!! Ещё увидимся!!!», - написал Лепс в посте.

Он также анонсировал, что выступит с концертом еще в двух городах Татарстана: 22 ноября - в Альметьевске, а 28-го числа - в Набережных Челнах.

«До встречи», - добавил артист.

видео: t.me/gvleps_official