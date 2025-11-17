news_header_top
17 ноября 2025 13:55

Лепехин об игре сборной России: Сейчас никакие результаты не имеют смысла

Фото: rfs.ru

Экс-полузащитник питерского «Зенита» Константин Лепехин оценил выступления национальной команды под руководством Валерия Карпина в условиях отстранения российских команд от международных соревнований.

«Самый главный итог этого года — сборная России играет. Я бы не стал уделять какое-то особое внимание результатам — ни положительным, ни отрицательным. Сейчас никакие результаты не имеют смысла, кроме настроения болельщиков.

Хорошо, что сборная играет и собирается. Больше не хочу никаких оценок давать. Болельщики собираются на матчи сборной — это тоже здорово», – приводит слова Лепехина «Чемпионат».

Напомним, УЕФА официально отстранила российские клубы и национальную сборную от участия в международных турнирах 28 февраля 2022 года.

