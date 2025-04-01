Леонтьеву указали на дверь в «Нефтехимике»: почему и кто заменит тренера в Нижнекамске

Хоккейный клуб «Нефтехимик» официально расторг контракт с главным тренером команды Олегом Леонтьевым. Специалист возглавлял нижнекамский коллектив с мая 2021 года. Об итогах работы тренера в «Нефтехимике» и его преемнике в команде с нового сезона – читайте в материале «ТИ-Спорта».





Фото: hcnh.ru

Леонтьеву не простили второй подряд сезон «Нефтехимика» без плей-офф

По итогам прошедшего регулярного чемпионата «Нефтехимик» занял девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Для попадания в плей-офф нижнекамцам не хватило буквально пары очков. Выдающаяся серия побед в марте практически позволила команде Олега Леонтьева сотворить невозможное, однако сокрушительное поражение «Ладе» со счетом 1:7 предопределило судьбу клуба в апреле.

На недавней большой пресс-конференции главный тренер нижнекамцев дал понять, что не знает своего будущего в команде. По словам Леонтьева, решение о продолжении или разрыве сотрудничества будет принимать руководство «Нефтехимика» и компании «Сибур».

Несмотря на действующий контракт до 2027 года, 54-летнему специалисту не дали доработать до конца. Леонтьев расторг контракт в связи с неудовлетворительными результатами по итогам двух последних сезонов.

Вина ли только Леонтьева в том, что «Нефтехимик» остался вновь без плей-офф?

Можно ли говорить об исключительно тренерской вине в том, что «Нефтехимик» вот уже два сезона кряду остается без плей-офф? С одной стороны, обвинять Леонтьева во всех грехах неправильно, принимая во внимание скромный бюджет и быт нижнекамской команды. Заманить мастеровитых игроков в «Нефтехимик» непросто, поэтому клуб из сезона в сезон звезд с неба не хватает.

С другой стороны, работа менеджмента клуба заключается в том, чтобы обеспечить тренера комфортными условиями для работы. В «Нефтехимике» в этом ключе картинка была не особо радужной: фарм-клуб «Ижсталь» не подпитывал главную команду молодыми талантливыми ресурсами, а из «Реактора», по словам Леонтьева, взять в «Нефтехимик» было некого.

Нижнекамский клуб, не сказать, что действовал инертно на трансферном рынке в прошлом году в течение летнего межсезонья, а потом и по ходу регулярного чемпионата. Тем не менее, с большинством приобретений «Нефтехимик» не угадал. Капустин, Петров, Бобков, Пашнин, пришедшие в клуб незадолго до дедлайна обменов – по факту никак не усилили команду. Ртищев и Киселевич – вовсе оказались провальными сделками для «Нефтехимика».

На неудачные трансферы наложились травмы ключевых хоккеистов команды в лице Дергачева, Абросимова. Поэтому большую часть сезона Леонтьев был вынужден работать в крайне ограниченных условиях.

«Нефтехимик» ярко проявил себя на отдельных отрезках регулярного чемпионата. Но, если брать картину, в целом, клуб провел очень противоречивый сезон. Были периоды осенью-зимой, когда нижнекамцы могли победить всего пару раз за 12-14 матчей. Хроническая нестабильность в результатах, собственно, и стала причиной того, что в заключительный месяц регулярки «Нефтехимик» отчаянно боролся за попадание в плей-офф, стараясь догнать «Сибирь» с «Адмиралом».

Игорь Гришин – достойная замена Олегу Леонтьеву?

По информации нашего издания, со следующего сезона у руля нижнекамской команды будет 58-летний специалист Игорь Гришин. Поклонникам КХЛ он известен по работе в московском «Спартаке». В сезоне 2022-23 после отставки прежнего тренера «красно-белых» Бориса Миронова, Гришин на время возглавил команду.

Под его руководством «Спартак» выдал на старте восемь побед в девяти матчах. Вместе с «красно-белыми» Игорь Гришин проповедовал яркий и атакующий хоккей. Однако доработать тот сезон до конца в «Спартаке» тренеру не удалось. К началу февраля москивичей начало изрядно лихорадить в результатах, клуб оказался вне зоны плей-офф на «Западе», а Гришину указали на дверь.

Весной 2023 года Игорь Гришин вместе с «Химиком» завоевал Кубок Петрова, обыграв в финале красноярский «Сокол» со счетом 4:0 в серии. В том сезоне специалист был признан лучшим тренером ВХЛ.

Сейчас Гришин работает в петербургском «Динамо», с которым он в прошедшем регулярном чемпионате занял второе место. В текущем плей-офф он сражается в первом раунде против воронежского «Бурана». Игорь Гришин широко известен своей успешной работой в ВХЛ, но потянет ли он уровень КХЛ после неудачного периода в «Спартаке»?

Фото на анонсе: hcnh.ru