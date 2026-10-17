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На главную ТИ-Спорт 17 октября 2026 19:50

Леонтьева и Горелкин победили в танцах на льду на этапе Гран-при России

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Леонтьева и Горелкин победили в танцах на льду на этапе Гран-при России
Фото: fsrussia.ru

Софья Леонтьева и Даниил Горелкин стали победителями ритм-танца на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани. По итогам выступления пара набрала 77,21 балла.

Второе место заняли Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано с результатом 72,88 балла. Тройку лидеров замкнули Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов, получившие 71,93 балла.

В Казани стартовал взрослый Гран-при России по фигурному катанию сезона 2026/27. За два дня в столице Татарстана разыграют медали в четырех дисциплинах – мужском и женском одиночном катании, спортивных парах и танцах на льду.

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