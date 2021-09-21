Леонтьев: Создали много моментов, до победы не хватило одного гола

Хоккеисты «Нефтехимика» провели неплохой матч, создав множество моментов. Для победы им не хватило лишь одного гола, поделился на послематчевой конференции главный тренер нижнекамцев Олег Леонтьев.

Напомним, «Нефтехимик» сегодня уступи дома «Сочи» со счетом 0:1.

«При неплохой игре нам не хватило одного гола, — заявил специалист. — Мы создали много моментов, заработали много большинства, но не хватило реализации».

По его словам, у него нет претензий к команде: «Все выкладывались, все здорово играли, но тем не менее мы сегодня ничего не заработали для турнирной таблицы».

Леонтьев отметил, что сегодня его подопечным не хватило хитрости в атаке. Так, у нижнекамцев было много моментов, которые они не смогли довести до забитой шайбы.

«У нас были такие моменты, из которых мы обязаны были выжимать голы. Лучше бывают моменты, если только бросаешь в пустые ворота. У соперника отлично сыграл вратарь. Не смогли мы его пробить», — рассказал он.