Леонтьев: «Нефтехимик» – это лучшая команда по сплоченности в КХЛ

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги сезона на сегодняшней пресс-конференции.

«Мы это сделали, с этой командой можно было решать любые задачи. Как сказал наш капитан Марат Хайруллин, "Нефтехимик" – это лучшая команда по сплоченности в лиге. Спасибо ребятам, что бились, выполняли игровое задание, сражались до конца, не жалея себя. Спасибо руководству и всем тем, кто причастен к клубу – всё было на высшем уровне, созданы все условия. Отдельная благодарность болельщикам, которые всегда тепло нас приветствовали – это главный показатель нашей работы».

Говоря о ближайших кадровых изменениях в составе команды, Леонтьев подчеркнул, что революции не будет, лишь точечное усиление.

«Мы хотим сохранить костяк команды, работаем в этом направлении. Необходимо также точечное усиление проверенными бойцами. У нас уже уехал один вратарь (финн Франс Туохимаа), поэтому будем искать нового. Нам нужен сильный первый номер. При этом на Судницина мы тоже рассчитываем. Не буду делать выводы по играм против "Трактора", Саша здорово помогал нам в сезоне, много выручал, его нельзя сбрасывать со счетов. Ведем переговоры с Артюхиным, возможно, он останется в команде».

По словам главного тренера команды, лучшими играми «Нефтехимика» стали два выезда на Дальний Восток и Урал-Сибирь. «Это матчи на Дальнем Востоке, где мы играли с прямыми конкурентами за место в плей-офф. Плюс игры на Урале и в Сибири, откуда мы привезли пять очков из шести возможных».

Кроме того, Леонтьев рассказал о ближайших планах команды. «23 марта мы снова соберёмся, будем тренироваться две с половиной недели, после чего проведём выставочные матчи».

В первом раунде Кубка Гагарина «Нефтехимик» со счетом 0-4 уступил челябинскому «Трактору», проиграв все матчи в одну шайбу.