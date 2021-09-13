Леонтьев о разгроме от «Магнитки»: Сражались, но после быстрых голов трудно войти в игру

Олег Леонтьев, главный тренер нижнекамского «Нефтехимика», прокомментировал на послематчевой пресс-конференции поражение в Магнитогорске от «Металлурга» (0:4). Он объяснил причины неудач своих подопечных и рассказал, почему после поражения от «Салавата Юлаева» не произошло замены вратаря.

«Наши парни сражались, но такие быстрые голы — первый бросок и гол, то от конька залетит, — рассказал он. — Понятно, что после такого трудно войти в игру».

Специалист отметил, что опасные моменты создавали и нижнекамцы, и напомнил о забитом, но незасчитанном голе. Однако затем их подвела спешка, желание побыстрее переломить ситуацию и плохая игра на вбрасываниях.

«Соперник сегодня был очень силен. С нашей стороны было плохое большинство. Есть над чем работать. Все разберем и проанализируем. Несмотря на такой счет, парни сражались до конца. Молодцы», — добавил Леонтьев.

Также он объяснил, почему финский вратарь «Нефтехимика» Франс Туохимаа играет без замен: «Сегодня готовился сыграть Ярослав Озолин, но приболел. Туохимаа сыграл незапланировано».

