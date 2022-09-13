Леонтьев о пятом поражении «Нефтехимика»: Я уверен, что мы переломим ситуацию

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал на послематчевой пресс-конференции домашнее поражение (пятое кряду) от нижегородского «Торпедо» (2:3), признав, что двв первых периода у его команды не получились, сообщает клубная пресс-служба.

«Сегодня команда очень хотела победить. Выходила с особым желанием. Настрой чувствовался с утра, но первые два периода у нас что-то не получалось, хотя моменты были. В третьем периоде команда показала тот хоккей, который был у нас в прошлом сезоне. Я надеюсь, что мы поймали ту игру, которая была . Надеюсь, что ситуацию мы переломим. Да, сейчас тяжело. Давит такая большая серия из неудачных матчей, но рано или поздно мы ее прервем и все в обратную перевернется. Команда в это верит. Сейчас мы поговорили с капитаном насчет всей этой ситуации», – приводил слова Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика».

Говоря о том, что не получалось, наставник не стал искать виновников.

«Не получалось забить гол, хотя моменты были и неплохие. Ребята с самого начала понимали, что надо играть на «ноль». Хотим победить - нужно не пропускать. В обороне надо играть предельно строго. Все это понимают и знают, но получилось как получилось», – сказал специалист.

И в приметы, как сказал, Леонтьев, он не верит.

«Менял уже и галстук и рубашку. Сегодня уже третья, наверное. Верить надо в себя и в команду! Я уверен, что мы переломим ситуацию», – уверен тренер.