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Спорт
7 января 2022  21:16
Cергей Гаврилов

Леонтьев о поражении в Сочи: Предыдущий матч отнял у нас много сил

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Олег Леонтьев, главный тренер нижнекамского «Нефтехимика», прокомментировал гостевое поражение от «Сочи» (1:4). На послематчевой пресс-конференции он отметил, что команду истощили предыдущая игра и потеря двух ведущих игроков.

«Вероятно, предыдущий матч отнял у нас много сил и эмоций плюс потеря двух ведущих игроков — Марата Хайруллина и Кирилла Воробьева. До этого у нас выбыл Лукаш Клок», — заметил специалист.

По его словам, свою роль здесь сыграл и упущенный шанс во втором периоде, когда «Нефтехимик» мог забить в пустые ворота. 

«Матч бы совершенно сложился бы по-другому, — посетовал Леонтьев. — Но, к сожалению, мы пропустили в третьем и не смогли вернуться в игру. Но ничего, разберем, проанализируем и будем готовиться к следующей игре».

#ХК Нефтехимик
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