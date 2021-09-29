Леонтьев о поражении в Минске: «Сражались достойно, но результат игры отрицательный»

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение в Минске от «Динамо» (1:3) на послематчевой пресс-конференции, посетовав на так и не реализованные моменты.

«В первом периоде здорово выстояли в меньшинстве. Во втором периоде первый гол нас подкосил. Сопернику для победы хватило 14 бросков. У нас было много нереализованных голевых моментов. Можно сказать, не фарт. По игре еще раз скажу, что играли, сражались достойно, но результат игры отрицательный», — признал Леонтьев.

Говоря о третьем подряд поражении на выезде, тренер отдал должное соперникам: «Первые соперники, Уфа и Магнитка, сейчас на ходу. Очень прилично выступают. Мы в гостях пока сыграли только третью игру, поэтому пока рано делать выводы, как мы сыграем на выезде по итогам сезона».

Леонтьев также добавил, что ему приятно играть в Беларуси. «Всегда приезжаю сюда с теплыми чувствами. Здесь я провел не один год в качестве игрока. Очень приятно, что меня не забывают минчане, белорусы. Спасибо!» — сказал он.

Комментируя отсутствие словацкого нападающего Либора Гудачека в составе, тренер раскритиковал его функциональное состояние и статистику.

«Мы рассчитывали на Либора как на лидера команды, но его функциональное состояние и слабая статистика не соответствует нашим ожиданиям. Мы хотели видеть другого Либора Гудачека, который бы забивал. А тут за семь игр ноль голов и одна передача. Это не то, что мы хотим видеть», — подчеркнул специалист.

Олег Леонтьев также объяснил, почему в концовке не взял тайм-аут при пробросе: «Если брать 30 секунд, то лидеры соперника тоже отдыхают. Я решил, что у нас свежая пятерка и они знают, что делать».