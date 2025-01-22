Леонтьев о поражении от «Витязя»: «Парни всю игру старались, сражались»

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал на послематчевой пресс-конференции домашнее поражение от «Витязя» (3:4), посетовав на индивидуальные ошибки. Тренер признал, что ряду его подопечных не хватило мастерства.

«Неплохо начали, повели. Потом соперник добавил и сравнял счёт. В третьем периоде было понятно, что игра будет до гола. К сожалению, индивидуальные ошибки привели к пропущенной шайбе. Парни всю игру старались, сражались. Но не хватило мастерства некоторым игрокам. Нам не хватает и тех парней, которые сейчас находятся в лазарете. Плюс два прошедших матча провели с сильными соперниками, это тоже наложило свой отпечаток. Парни стараются, но надо делать результат. У нас есть игра, есть бойцы, которые ведут за собой команду. Поэтому за плей-офф мы будем сражаться до конца».

Леонтьев верит, что команда вскоре пойдет вперед.

«Хоккей - непредсказуемый вид спорта. Одно неправильное или правильное движение может переломить ход матча. Тут всё тонко, поэтому нам нужно пережить этот момент и выдать победную игру. Дальше, как говорится, пойдём вперёд. У нас впереди ещё 20 игр. Повторюсь, никто руки не опускает, поэтому будем сражаться до последнего. Мы не собираемся сдаваться».