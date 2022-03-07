Леонтьев о поражении от «Трактора»: Мы отдали все силы

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев, на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение от челябинского «Трактора» в сегодняшнем матче (2:3) и серии плей-офф (0-4).

Тренер поблагодарил болельщиков за поддержку. «Во-первых, спасибо огромное болельщикам за ту поддержку, которая была на протяжении всего сезона. Особенно в плей-офф были невероятные эмоции. Это вдохновляло ребят. Это была настоящая хоккейная атмосфера и огромное спасибо за нее всем болельщикам! Тем, кто не верил в нас в начале сезона, тоже спасибо. Их комментарии нас очень мотивировали!»

Леонтьев констатировал, что команда отдала все силы в этой серии и у него нет претензий к игрокам. «По игре и по всей серии скажу, что мы отдали все силы и неизвестно как бы повернулась серия, если бы мы выиграли хотя бы одну игру на выезде. Мы были очень близки к этому. Поэтому считаю, что мы великолепно провели плей-офф, несмотря на то, что не выиграли ни одной игры. Претензий ни к кому нет. По самоотдаче только уважение ко всем ребятам, бойцам, которые выходили на лед. Они сражались за «Нефтехимик», за Нижнекамск. Снимаю шляпу перед ними».

Наставник завершает сезон с оптимизмом. «Теперь мы установили определенную планку - вышли в плей-офф и дали настоящий бой одному из лидеров. Это вселяет оптимизм на следующий сезон. Я уверен, что мы стали сильнее и нам мало первого раунда. Мы хотим большего и будем двигаться только вперед. Еще раз всем спасибо за отличный сезон. Жалко, что он закончился. Хотелось бы продолжения этого праздника, но мы будем идти шаг за шагом».

Говоря о причинах неудач, Леонтьев назвал большое количество удалений и глубину состава. «Первое, что приходит на ум, это большое количество удалений у нас. В «регулярке» у нас такого не было. Плюс нам немного не хватило глубины скамейки запасных. Хотелось бы четвертое звено посильнее. Я не хочу сказать, что они слабее, но глубины состава хотелось бы иметь больше. У нас каждая боевая единица на счету и если кто-то выпадает - это бьет по всей нашей схеме».

Леонтьев признал, что команде не хватило американца Секстона. «Все, что наигрывалось, приходится делать заново. Все-таки Дэн Секстон приносил в большинстве много пользы и креатива в атаке. Его нам очень не хватало, но это все отговорки. Я не хочу на это ссылаться, потому что тот уровень, что мы показали, он очень достойный. Хотелось бы выше, но получилось так, как получилось».

Про «Трактор» тренер сказал, что уральцы были агрессивны и быстры. «Трактор» был очень агрессивен, очень быстр. Не таким, как в сезоне. На нас было сильное давление. Мы с ним справлялись и достойно сражались».

И не стал комментировать отъезд американца Дэна Секстона и финна Франса Туохимаа. «Также, как и в других клубах - никак. Уехали и уехали». Также Леонтьев не тал предъявлять претензии к вратарю Александру Судницину.

«Я к вратарям претензий никогда не предъявляю и не обвиняю в каких-то огрехах. Забивать два гола и надеяться на победу - этого мало. Надо забивать больше на одну шайбу. Александр отлично вписался в команду в течении сезон и если бы не он не знаю попали бы мы в плей-офф. Огромное спасибо за то, что он в нашем клубе».