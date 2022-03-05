Леонтьев о поражении от «Трактора»: Будем восстанавливаться

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение от «Трактора» в плей-офф (2:3ОТ).

Специалист уверен, что его команда показала отличный хоккей. «Парни бились не жалея себя, показывали отличный хоккей. Вытащили игру, перевели ее в овертайм. Могли забить, но грязный силовой прием, удар локтем, остался незамеченным. У нас игрок лежит, подозрение на перелом. Естественно, что соперник ситуацию „5 на 4“ реализует», — заметил он.

При этом тренер заявил, что у команды остались силы. «Я уверен, что этот момент еще больше закалит нашу команду, которая хочет и добьется победы. Будем восстанавливаться. У нас не такая длинная скамейка, поэтому те бойцы, которые играли сегодня, будут играть и послезавтра. Уверен, что у нас остались силы для продолжения борьбы», — поделился он своим видением ситуации.

Леонтьев также поблагодарил болельщиков за поддержку: «Хочу поблагодарить болельщиков. Сегодня у нас была шикарная поддержка. Трибуны нас заводили. Мы их чувствуем и слышим. Спасибо им за такую горячую поддержку!»

«Играть постоянно в давление, постоянно прессинговать — сил не хватит. Поэтому получается такой гибридный хоккей. Когда по ситуации мы играем в давление. Когда нет необходимости — мы держим среднюю зону. Поэтому все по плану», — резюмировал наставник «Нефтехимика».