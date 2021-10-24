Леонтьев о поражении от «Торпедо»: «Аномалия какая-то произошла»

Олег Леонтьев, главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение в Нижнем Новгороде от «Торпедо» (3:6), решив, что хозяевам повезло с голами.

Пять пропущенных во втором периоде шайб наставник назвал «аномалией».

«В первом периоде пропустили очень быстрый гол. Потом выровняли игру. Смогли сравнять счет. Ну а второй период… Аномалия какая-то произошла. У "Торпедо" залетело все. У них качественные легионеры, команда неплохая. Бывают такие матчи. Попытались встряхнуть команду заменой вратаря, но это не помогло… Выиграли третий период, но слишком много пропустили во втором. Рук не опускаем. Готовимся дальше», — отметил тренер.

Леонтьев сказал, что голкиперу Судницину будет предложен полноценный контракт: «Мы уже приняли по нему решение и подпишем с ним контракт. В третьем периоде он нас много выручал. Мы уверены, что он наберет более лучшую форму и поможет нам».

Комментируя игру легионера Дэна Секстона, тренер выразился дипломатично: «Сегодня у него была не самая лучшая игра, но были и хорошие матчи. Мы ждем прогресса в его игре и надеемся, что он нам поможет. Будут ли еще легионеры? Пока конкретных предложений по легионерской вакансии нет. Как только она появится, то мы ее рассмотрим».

И обратную замену вратаря Леонтьев не стал комментировать: «У меня была мысль не менять Судницина, но коллегиально решили произвести замену. Что произошло, то произошло. Сейчас никто не может сказать, что было бы, если бы».

Сравнивая эту игру с недавней с «Северсталью», когда нижнекамцы отыгрались с 1:5, тренер признал, что сегодня такой номер не прошел: «Мы все помним этот матч. Нам удалось там здорово сыграть. Сегодня так не получилось, но лучше, конечно, не доводить до таких спасательных действий».

Оценивая игру Максима Березина, Леонтьев поддержал ветерана: «Березин — опытный хоккеист. У всех бывают неточности, но это не значит, что мы в него не верим и станем вводить в отношении него какие-то санкции. Максим входит в топ-6 наших защитников и будет играть».