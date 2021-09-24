Леонтьев о поражении от «Спартака»: Отыгрались с 0:2, проявили характер

«Нефтехимик» не сдался, проигрывая московскому «Спартаку» со счетом 0:2, и сумел отыграть две шайбы, проявив характер. Команде не хватило совсем немного, чтобы одержать победу над соперником. Таким мнением на послематчевой пресс-конференции поделился главный тренер татарстанской команды Олег Леонтьев.

«Отыгрались с 0:2, проявили характер. Парни — молодцы. Будь мы чуть точнее в завершении, то могли бы дожать в основное время. В овертайме же пропустили за 30 секунд до сирены из какого-то полумомента, хотя ничего не предвещало и все катилось к буллитам.Радует, что у парней есть характер и есть дух, но так случилось — в овертайме проиграли», — рассказал наставник.

Комментируя возвращение легионеров Дэна Секстона и Либора Гудачека, Леонтьев отметил, что первый из них сыграл неплохо: были моменты с его участием, отдана передача. «С Либором все посложнее... Будут какие-то выводы. Все узнаете в ближайшее время», — добавил главный тренер «Нефтехимика».

В заключение он подчеркнул, что для победы нижнекамцам не хватило хладнокровия и мастерства, хотя «шансы были».