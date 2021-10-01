Леонтьев о поражении от «Спартака»: «Мы много моментов не реализовали»

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение в Москве от «Спартака» (1:5).

«Мы много моментов не реализовали. У соперника игроки более мастеровитые в завершении атак. Несмотря на такой счет, играли мы неплохо. В большинстве разыгрывали моменты, в пустые ворота не попадали, в игрока, лежащего в воротах, попадали. Будем реализовывать моменты — будет результат», — резюмировал Леонтьев.

Игру своего вратаря наставник не стал комментировать: «Есть вопросы по нему, но я не обсуждаю игру вратарей. Что есть, то есть».