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Ру Тат
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1 октября 2021  23:11
Cергей Гаврилов

Леонтьев о поражении от «Спартака»: «Мы много моментов не реализовали»

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Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение в Москве от «Спартака» (1:5).

«Мы много моментов не реализовали. У соперника игроки более мастеровитые в завершении атак. Несмотря на такой счет, играли мы неплохо. В большинстве разыгрывали моменты, в пустые ворота не попадали, в игрока, лежащего в воротах, попадали. Будем реализовывать моменты — будет результат», — резюмировал Леонтьев.

Игру своего вратаря наставник не стал комментировать: «Есть вопросы по нему, но я не обсуждаю игру вратарей. Что есть, то есть».

#нефтехимик
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