Леонтьев о поражении от СКА: «Все ошибки — это потеря концентрации»

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал домашнее поражение от питерского СКА (2:8), сославшись на допущенные его подопечными ошибки.

Леонтьев вспомнил хорошее начало игры: «Было хорошее начало. Забили красивый гол после размашистой комбинации. Первые десять минут здорово играли, и ничто не предвещало такого исхода. Все ошибки, особенно три первых гола, — это потеря концентрации».

Тренер философски заметил, что нужно сделать выводы из этой неудачи: «В момент, когда соперник бросает, нужно скорее блокировать, а тут даешь одну сотую секунды или полсантиметра любому игроку в этой лиге, и он спокойно разберется. Надо быстрее накрывать, быстрее успевать делать свою работу на льду. Бывают такие матчи. Естественно, сделаем выводы, разберем эту игру. Спросим у ребят, кто внес посильный вклад. Проанализируем и готовимся к Риге».