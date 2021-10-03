Леонтьев о поражении от СКА: У нас снова слабая реализация голевых моментов

В первом периоде матча против СКА хоккеисты «Нефтехимика» показали хорошую игру в меньшинстве, однако их в очередной раз подвела реализация голевых моментов. Таким мнением на пресс-конференции поделился главный тренер нижнекамцев Олег Леонтьев.

Напомним, встреча в Санкт-Петербурге завершилась поражением гостей — 0:2.

«Матч был интересным, хоть и мало голов было забито, — заметил наставник „Нефтехимика“. — В первом периоде парни молодцы, что дважды выстояли в меньшинстве. Во втором периоде стало определяющим наше большинство, когда мы допустили контратаку. У нас снова слабая реализация голевых моментов. Когда будут голы, тогда и победы будут».

Он добавил, что на каждой тренировке хоккеисты отрабатывают все компоненты игры, поэтому в дальнейшем команду обязательно ожидают заброшенные шайбы и победы.