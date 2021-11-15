Тренер «Нефтехимика»: Нам еще дважды играть с «Сибирью», сезон длинный

«Нефтехимик» провел на равных матч с «Сибирью» — у обеих команд была возможность выиграть как в основное время, так и в овертайме. Нижнекамская команда была настроена на борьбу, хорошо проявили себя и новички — Денис Вихарев и Сергей Купцов, отметил во время послематчевой конференции главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев.

Напомним, исход матча решился в серии послематчевых буллитов, где «Сибирь» реализовала один подход, а «Нефтехимик» — ни одного. Итог — 3:2 в пользу новосибирской команды.

«Интересный матч, боевой. С самого начала были высокие скорости, игра держала в напряжении, — заметил, комментируя игру, Леонтьев. — Могли выиграть в основное время как мы, так и соперник, так и в овертайме. Жаль, но в буллитах мы не забили. А так по игре все очень неплохо. Доволен заряженностью команды на достижение результата. Плюс неплохо влились новички, которые недавно пополнили нашу команду».

Леонтьев отметил, что пробный контракт с «Нефтехимиком» — это шанс для Купцова закрепиться в КХЛ. За эту игру форвард набрал 2 (1+1) очка.

«Конечно, когда люди получают пробный контракт, достают из себя все эмоции, все силы и возможности, стараются показать себя, чтобы получить достойный контракт. Его мотивация ясна — у него есть шанс зацепиться в КХЛ», — заявил наставник.

В заключение он отметил, что команда была подготовлена к стилю игры «Сибири» и знала, как взломать оборону соперника: «Они отдали нашу зону практически, встречали нас в средней зоне. Мы знали, что столкнемся с этим. Находим противоядие этому и взламывали оборону длинными пасами и забросами через вратаря».

В этом сезоне «Нефтехимик» ожидает еще две встречи с «Сибирью», которые позволят выявить победителя, добавил Леонтьев: «Сезон длинный. Нам с „Сибирью“ еще дважды играть. В таблице все плотно. Каждое очко в конце будет иметь решающее значение. Сегодня получилось так».