Главный тренер «Нефтехимика» о поражении от «Северстали»: Ребята бились до конца

Олег Леонтьев, главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» прокомментировал на послематчевой пресс-конференции поражение от «Северстали» (5:6ОТ), резонно похвалив свою команду за характер: уступая 1:5, гости сравняли счет.

Леонтьев констатировал, что пока все овертаймы его команда проигрывает: «Отличный матч, много забитых голов. Боевой, силовой хоккей показали ребята. Для нас начало игры получилось тревожным. Молодой вратарь вышел. Переволновался, может еще что, но не пошло у него. Во втором периоде нам тоже было тяжеловато. 10 минут штрафа было. В третьем периоде мы проявили характер, проявили волю к победе и я считаю, что счет был по игре. А в овертайме мы пока не можем сломить тенденцию. К сожалению, проиграли третий овертайм. Я благодарен парням, которые сражались до конца матча, которые верили в победу».

Наставник не стал делать скидку на усталость от третьей игры на выезде: «Я бы не сказал, что как-то повлиял. Мы восстановились после двух поединков. По движению никак не уступали, по владению шайбой и созданию голевых моментов. Профессионал, который играет в КХЛ, должен быть готов к таким нагрузкам и к играм через день. это нормальный режим для спортсмена высокого класса».