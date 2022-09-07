Леонтьев о поражении от «Локомотива: По игре, несмотря на крупный счет, претензий нет

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражениев Ярославле от «Локомотива» (3:4), в целом оставшись довольным игрой своей команды.

«Достойный поединок. Поздравил команду. Мы сегодня сражались, могли взять очки, реализуй "5 на 3" и "5 на 4" в середине и ближе к концу третьего периода. У Славы Лещенко был хороший момент, но небольшая помарка в защите привела к четвёртой шайбе в наши ворота. Достойно сражались против сильного и классного соперника, сделаем выводы и поедем дальше», – сказал Леонтьев.

Наставник нижнекамцев посчитал, что вратарская позиция команды требует усиления, отвечая на вопрос о 15-ти пропущенных шайб за три матча.

«С «Динамо» пропустили шесть – да, это крупный счет, но первая игра с ЦСКА – мы немало забили, они тоже, интересный матч. Много сил, много энергии у хоккеистов отняло. Не секрет, что вратарская позиция требует усиление, но мы верим в наших ребят. Надеемся, что все стабилизируется. Плюс – у нас появились новички-защитники, которым также требуется время на адаптацию. Но по игре, несмотря на крупные счета, претензий нет. Удаления? Эмоции перехлестывают, от избытка желания, никто не хочет удаляться, нет установки на игру – нарушать правила», - сказал Леонтьев.



В первых трех турах чемпионата КХЛ нижнекамцы потерпели три поражения, заработав одно очко из 9 возможных. 10 сентября «Нефтехимик» примет дома минское «Динамо».