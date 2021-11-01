Леонтьев о проигрыше «Куньлуню»: «Обидное поражение, из которого сделаем выводы»

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал на послематчевой пресс-конференции домашнее поражение от китайского «Куньлуня» (3:5), посетовав на ненужные удаления.

«Конечно, это не тот результат, которого мы ждали. Хотя поначалу хорошо выстояли в меньшинстве, в большинстве забили. Вели в одну шайбу после второго периода. Дальше нужно было играть терпеливо и грамотно. По счету, но начались ненужные удаления, которые соперник реализовал», — констатировал специалист.

В связи с этим Леонтьев заметил: «Эти ошибки мы привезли сами себе. Штурмовали в конце, но пропустили еще одну контратаку. Обидное поражение, из которого сделаем выводы».