Тренер «Нефтехимика» о поражении от «Динамо»: Соперник был очень авторитетный и грозный

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал на послематчевой пресс-конференции домашнее поражение от московского «Динамо» (0:3), отдав должное сопернику.

«Сегодня соперник был сильнее. Использовал наши индивидуальные ошибки. В меньшинстве мы сегодня выстояли, тут ребята молодцы, но мы не использовали те голевые моменты, что у нас были», – цитирует наставника прес-служба клуба.

Тренер посетовал на молодость своей команды: «Где-то не хватило мастерства или точности в завершающей фазе атаки. Набираемся опыта, команда молодая. Много дебютантов по сезону. Надо через все пройти. Через такие матчи тоже. Соперник был очень авторитетный и грозный. Теперь будем готовиться к выезду».