Леонтьев о поражении от ЦСКА: «Я горжусь нашими парнями»

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение в овертайме в Москве от ЦСКА (1:2).

Специалист оценил усилия своих подопечных: «Именитый соперник. Приятно играть, когда на трибунах есть зрители. Приятно видеть нашу команду, которая в очередной раз проявила характер. Заработали результативный балл, хотя могли и выиграть, но попали в штангу».

«Ценен балл тем, что у нас сегодня было много травм, ребята не жалели себя. Самоотдача была запредельная. Я горжусь нашими парнями, которые сегодня сражались на льду. Я поздравил команду в раздевалке. Готовимся к следующей игре», — пояснил наставник нижнекамцев.

При этом для Леонтьева не стало сюрпризом решение соперника снять вратаря в овертайме. «Мы были готовы, что ЦСКА применяет такую нестандартную тактику в овертайме. Наш защитник немного растерялся. Он мог бросить по воротам, но получилось в проброс. Спрошу у него, почему он так сделал», — сказал он.

При этом тренер напомнил, что кредо «Нефтехимика» — атакующий хоккей. «Мы рассматриваем каждого соперника и находим свои методы и тактику. Мы всегда играем в атакующий хоккей. По крайней мере, стараемся играть в агрессивный хоккей. Это интересно игрокам, интересно зрителям. Это более зрелищно. Мы должны играть в хоккей, который приносит радость зрителям, а это голы и красивые комбинации», — уточнил он.

Комментируя игру новичка команды Вячеслава Лещенко, забивающего седьмой матч подряд, Олег Леонтьев объяснил его успешность хорошей командной «химией». «Видимо, в нашей команде очень хорошая аура. Люди раскрываются. Не только Лещенко, но и другие ребята, которые очень сильно прогрессируют и добавляют в нашем клубе. Мы довольны, что у Славы получается забивать голы, что он становится лидером команды. У него был потенциал. Года два-три назад он провел отличный сезон. Мастерство есть у хоккеиста, и оно никуда не ушло. Сейчас просто произошла перезагрузка, переосмысление. Парень повзрослел. Поэтому очень сильно помогает и себе, и нам», — резюмировал он.