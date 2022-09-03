Леонтьев о поражении от ЦСКА: Первый бой — он трудный самый

На сегодняшнем матче против ЦСКА «Нефтехимик» мог за три минуты до конца забить победную шайбу, но она попала в штангу. Об этом главный тренер нижнекамского клуба Олег Леонтьев сказал на послематчевой пресс-конференции, прокомментировав поражение в овертайме (4:5).

«Сказал спасибо ребятам, поблагодарил их. Первый бой — он трудный самый. Серьезный соперник, чемпион страны, но мы достойно сражались. Было много блокированных бросков, очень много желания. Вели в счете. За 3 минуты до конца могли забить победную, но попали в штангу. У нас было много дебютантов. Зрителям игра понравилась, а значит и нам понравилась, что у команды есть характер и есть желание сражаться на равных с топовыми командами», — рассказал Леонтьев.

Он также посетовал на удаления.

«Когда постоянно играешь в меньшинстве, в стрессе, выходят одни и те же игроки, то теряются силы и концентрация. А кто атакует — у того больше возможностей, чем у игроков, которые находятся в меньшинстве», — отметил специалист.

