Леонтьев: Очень обидное и досадное поражение от «Барыса»

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев назвал домашнее поражение нижнекамского «Нефтехимика» от казахстанского «Барыса» обидным (2:4). Он заявил об этом на послематчевой пресс-конференции.

«Такие матчи так играть нельзя, тем более имея такое преимущество нужно проявлять дисциплину, железную волю и сражаться в каждом эпизоде. Очень обидное и досадное поражение при такой хорошей игре», — признал тренер.

Комментируя выбор голкипера, наставник пояснил, что это было коллегиальное решение: «Мы коллегиально принимаем решение по вратарской позиции, кто будет на последнем рубеже. Сегодня было принято такое решение».