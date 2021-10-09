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Ру Тат
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9 октября 2021  22:01
Cергей Гаврилов

Леонтьев о поражении от «Автомобилиста»: «Хромает реализация, нет голов — нет побед»

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Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал на послематчевой пресс-конференции домашнее поражение (2:3) от «Автомобилиста» (Екатеринбург).

«Хромает реализация. Нет голов — нет побед. Три выхода „Один в ноль“, при счете 1:0 надо забивать, и ситуация была бы намного увереннее в нашу сторону, а так получили три удаления. Соперник реализовал, тут же забили второй „с мясом“. Парни продолжали играть в хоккей, никто рук не опускал, но соперник оказался сильнее. Будем разбирать наши ошибки. Повторюсь, что без голов нет и победы, надо работать, сражаться всей командой, чтобы победы были. Что до Лукаша Клока, то он не играл из-за болезни», 1 сказал Леонтьев.

#нефтехимик
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