Леонтьев о поражении от «Автомобилиста»: «Хромает реализация, нет голов — нет побед»

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал на послематчевой пресс-конференции домашнее поражение (2:3) от «Автомобилиста» (Екатеринбург).

«Хромает реализация. Нет голов — нет побед. Три выхода „Один в ноль“, при счете 1:0 надо забивать, и ситуация была бы намного увереннее в нашу сторону, а так получили три удаления. Соперник реализовал, тут же забили второй „с мясом“. Парни продолжали играть в хоккей, никто рук не опускал, но соперник оказался сильнее. Будем разбирать наши ошибки. Повторюсь, что без голов нет и победы, надо работать, сражаться всей командой, чтобы победы были. Что до Лукаша Клока, то он не играл из-за болезни», 1 сказал Леонтьев.