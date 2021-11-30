Главный тренер «Нефтехимика»: Сегодня мало что получалось у нашей команды

«Нефтехимик» много сил и эмоций оставил в предыдущей встрече с «Ак Барсом». Это, а также большое количество потерь и повлияло на исход сегодняшней игры против «Авангарда», рассказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер команды из Нижнекамска Олег Леонтьев.

«Мы много сил и эмоций оставили в предыдущей игре с Казанью. Сегодня ребята пытались ловить, блокировать, но три из шести голов нам залетели после таких вот блокировок, когда шайба меняла направление движения. Конечно, неприятно, счет крупный, но мы переживем и будем готовиться к следующему матчу», — заявил специалист.

По его словам, «Авангард» был предельно мотивирован на этот матч, так как играл после двух поражений. «Плюс у них было три дня перерыва между играми», — добавил Леонтьев.