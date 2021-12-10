Леонтьев о поражении от «Ак Барса»: До третьего гола шла примерно равная игра

До третьего гола шла примерно равная игра. Такое мнение о сегодняшнем матче против «Ак Барса» высказал главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев. Напомним, нижнекамцы проиграли со счетом 2:5.

«Моменты были и у нас, и у соперника. Мы здорово начали матч, первыми забили, бросали. Потом из-за индивидуальных ошибок пропустили голы. Надо исправлять ошибки, грамотно играть с первой и до последней секунды», – резюмировал специалист.

Говоря о том, как «Нефтехимик» потерпел шесть поражений подряд, тренер подчеркнул, что в каждой игре команда сражается. «Первый матч мы проиграли, пропустив за секунду до конца основного времени. В двух играх вели 2:0, но недотерпели. Такое бывает, будем вытаскивать себя из этой ситуации», – сказал Леонтьев.

Леонтьев отметил, что команда старается больше времени в зоне соперника, больше угрожать и создавать голевые моменты. При этом, по словам тренера, нужно уметь играть и в обороне.

Специалист не стал критиковать Булата Шафигуллина, который третий матч подряд допускает результативные ошибки. «Ведем беседы, показываем видеонарезки, добиваемся от игроков правильных и рациональных действий. Не всегда это удается. Надеемся, что игроки будут всё это воспринимать, впитывать и расти», – заключил Леонтьев.