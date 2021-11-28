Тренер «Нефтехимика» о поражении: Все решила последняя секунда

Олег Леонтьев, главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» на послематчевой пресс-конференции прокомментировал домашнее поражение от казанского «Ак Барса» по буллитам (2:3), сравнив матч с триллером.

Тренер отметил игру хозяев в большинстве: «Все видели сами. Хороший триллер. Отличный матч. Очень порадовали заполненные трибуны. Когда много болельщиков — это окрыляет и вдохновляет игроков. Сегодня команда мужественно сражалась. Все были настроены на результат и игра давалась. Здорово в большинстве сыграли. Правильно сыграли в меньшинстве. В концовке сыграли не так, как надо было и пропустили гол. В овертайме имели два стопроцентных момента, но не забили. На буллитах неплохо сыграли, однако соперник оказался чуть мастеровитее. К сожалению, при отличной игре упущено достаточно много моментов. Я поздравил команду с набранным очком».

Леонтьев сказал, что второй матч подряд из-за болезни не играл Данила Попов: «Потому что он немного приболел».

Интуицией объяснил Леонтьев замену Туохимаа на Судницина в серии буллитов: «Чуйка подсказала (смеется). Если серьезно, то мое личное мнение, что Саша на буллитах чувствует себя увереннее. Видим это в тренировочном процессе. Это мое решение. Хотя Франс сегодня отлично сыграл. Поздравляю его с тем, что после такого долгого перерыва он оставлял команду в игре. Он провел очень неплохой матч, при том что по его воротам было нанесено 40 бросков».

Республиканское дерби тренеру понравилось: «Да, этот матч был уровня плей-офф. Наша команда была заряжена, и соперник был очень агрессивен. Сейчас нет проходных матчей в чемпионате. Поединок очень понравился по антуражу, количеству болельщиков, по накалу борьбы. Единственное что не понравилось — это последняя секунда игры. Побольше бы таких матчей, таких страстей, эмоций и будет все хорошо у нас».

Ослабление активности хозяев в третьем периоде Леонтьев объяснил активностью гостей: «Казань в третьем периоде добавила. Им надо было исправлять ситуацию. У нас не было установки играть на удержание счета. Мы никогда не играем на удержание счета. Мы играем в свой агрессивный хоккей. Независимо от счета и того, где мы играем дома или на выезде. Так получилось, что они сделали больше бросков».